Prosegue il dominio della Germania nella Coppa del Mondo 2024/2025 di bob a due, che ha visto oggi andare in scena il suo quinto appuntamento stagionale sul budello svizzero di Saint Moritz. In Engadina è infatti arrivata la quarta vittoria in cinque gare per Francesco Friedrich, che in coppia con Alexander Schuller è riuscito a rimontare al termine di una battaglia sul filo dei centesimi che alla fine ha visto il successo a pari merito con i connazionali Johannes Lochner e Georg Fleischhauer con il tempo complessivo di 2’12″21 per entrambi gli equipaggi. Ad appena sette centesimi il trionfo tedesco viene completato da Adam Ammour e Benedikt Hertel, con il giovanissimo Ammour che si conferma dopo il secondo posto della settimana scorsa a Winterberg.

Dopo la Germania il vuoto, Baumgartner in top-10

A dimostrazione della supremazia della Germania nel bob a due, con tre equipaggi racchiusi in sette centesimi a giocarsi la vittoria, ecco che il quarto posto degli austriaci Markus Treichl e Daiyehan Nichols-Bardi dista addirittura oltre un secondo, con un solo centesimo sui padroni di casa Michael Vogt e Andreas Haas. Giornata opaca per l’azzurro Patrick Baumgartner, che raccoglie il peggior risultato della stagione non andando oltre il decimo posto in coppia con Eric Fantazzini. I due azzurri hanno chiuso le due discese con il crono totale di 2’13″83, con un ritardo di 1″62 da Friedrich e Schuller. Quindicesimo il secondo equipaggio azzurro, composto da Mattia Variola e Riccardo Ragazzi, che ha terminato la gara in 2’14″28. Più indietro Alex Verginer e Mario Lambrughi, diciannovesimi a quasi tre secondi dai vincitori di oggi.

Friedrich ancora in testa alla generale, sabato si corre a Innsbruck

La classifica generale della Coppa del Mondo di bob a due sorride ovviamente a Friedrich, che con 1100 punti precede di 40 lunghezze Johannes Lochner. Decisamente più staccato il britannico Brad Hall (oggi sesto in coppia con Cackett) con 962 punti, davanti a Treichl e a Baumgartner che rimane comunque quinto con 824 punti. Gli altri italiani sono ampiamente fuori dalla top-10 della generale, con Mattia Variola quindicesimo e Alex Verginer ventottesimo. Prossimo appuntamento a Innsbruck, per una tappa austriaca che vedrà gli equipaggi del bob a due protagonisti sabato 18 gennaio alle ore 10:00. A Saint Moritz invece nel prossimo weekend andrà in scena il Mondiale juniores.

Mono-bob femminile rinviato, si gareggia il 24 gennaio

La giornata si è aperta però con una cancellazione, relativa alla gara di mono-bob femminile che avrebbe dovuto prendere il via alle 9:00. La notizia era stata resa nota già ieri, dopo che nella giornata di giovedì non era stato possibile completare gli allenamenti a causa delle elevate temperature che avevano compromesso la tenuta del ghiaccio del budello di Saint Moritz. La federazione internazionale ha comunicato che la gara sarà recuperata il prossimo 24 gennaio, durante la seconda tappa di Coppa del Mondo in programma in Engadina.