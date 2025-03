Daisy Osakue si conferma sulla pedana del disco. A Rieti, in occasione della seconda giornata dei Campionati italiani invernali di lanci, la piemontese delle Fiamme Azzurre colleziona il quarto titolo consecutivo della rassegna e l’ottavo della carriera. La discobola azzurra ottiene la vittoria grazie al 59.71 siglato al terzo turno, nella serie chiusa con 58.83. Alle spalle della primatista italiana c’è Benedetta Benedetti, che migliora il proprio personale in 56.22. La 21enne incrementa la distanza di 55.83, realizzata nel 2022 e tuttora record nazionale juniores. Terza sul podio Emily Conte, autrice di un 54.17 che vale anche l’affermazione tra le promesse davanti a Sofia Coppari, che lancia a 49.66.

Il giavellotto femminile si decide all’ultimo lancio. La prova vede il trionfo di Paola Padovan, che risale dalla quarta posizione con un 54.09, replicando il successo dello scorso anno. La seconda posizione va a Sara Zabarino con 53.26, mentre chiude il podio Pascaline Adanhoegbe in 52.46. Jennifer Sombodey è la nuova campionessa promesse grazie al lancio a 47.62, precedendo Annalisa Pastore – autrice di un 47.24 – e Anna Bassini in 44.04.

Nel giavellotto giovanile vince Pietro Villa, campione europeo under 18 che lancia a 66.92. Seconda piazza per il classe 2009 Antonio Di Palma, che lancia a 66.01. Terzo sul podio Giovanni Di Cesare in 60.38. Nel martello giovanile Davide Camilli conquista il vantaggio al via della prova, firmando il successo con il personale di 67.54. Buona prestazione anche per Gaetano Degaetano – secondo in 62.62 – e Tommaso Mondello con 58.15. Il disco giovanile va a Beatrice Stagnaro, di soli quindici anni. Pochi mesi dopo la conquista del titolo cadette, l’atleta delle Marche firma il 44.97 che vale il successo, davanti a Emma Veronese con 43.12 e a Martina Lukaszek in 40.23.