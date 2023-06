All’Isola d’Elba il Memorial Muhammad Alì con Brozzi e Cammarelle

Una serata di boxe, in ricordo di un campione leggendario. È la serata del ‘Memorial Muhammad Alì’, andata in scena a Marciana, all’Isola d’Elba nella cornice dell’Anfiteatro di Procchio, in memoria del campione scomparso il 3 giugno del 2016. Presenti Anna Lisa Brozzi, Campionessa Europea PRO dei Pesi Piuma, e Roberto Cammarelle, Campione Olimpico e Mondiale dei Pesi Supermassimi e Dirigente G.S. FFOO, che sono saliti sul ring di Procchio per portare la loro testimonianza e ripercorrere le gesta di Ali insieme al Sindaco di Marciana Simone Barbi, al Vicepresidente del Comitato Regionale Toscana FPI Achille Cocco e al Presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali di Milano 2009 Andrea Locatelli, elbano d’adozione.

Organizzato dal Comune di Marciana in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana e con il Comitato Regionale Toscana FPI, l’evento, inserito nella programmazione del tour della campagna “Boxing Heroes”, ha celebrato “The Greatest” anche con l’esibizione di Pugilato Olimpico degli atleti IBA Marius Dariee Romeo Ghini, a cura dell’ASD Boxing Club Siena e del Vicepresidente e Maestro Cocco. Il Memorial di Procchio si è concluso con la visione del docu-film “Da Clay ad Ali. La Metamorfosi” scritto e diretto da Emanuela Audisio nel giorno in cui Ali avrebbe compiuto 80 anni, prodotto da Repubblica Tv e Sky Arte