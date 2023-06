Golf, Challenge Tour: Andrea Pavan trionfa in Repubblica Ceca

Un altro successo azzurro nel Challenge Tour dopo la vittoria di Matteo Manassero in Danimarca. Andrea Pavan ha vinto il D+D Real Czech Challenge in Repubblica Ceca con un totale di 270 (67 69 65 69, -18) colpi. Un punteggio che gli ha permesso di superare al fotofinish il sudafricano Casey Jarvis, secondo con 271 (-17) proprio come a Copenaghen. Al Panorama Golf Resort (par 72) di Kacov, il 34enne Pavan ha festeggiato il quinto titolo sul Challenge Tour, il primo dal settembre 2013 (Open Blue Green Cotes d’Amor Bretagne). Nel suo palmares figurano anche due vittorie sul DP World Tour, la prima arrivata nel 2018 sempre in Repubblica Ceca nel D+D Real Czech Masters.