F1 2023: le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Montecarlo

Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il Gran Premio di Monaco, nel Principato domina uno straordinario Max Verstappen. Vi proponiamo le classifiche costantemente aggiornate per quanto riguarda la lotta per il titolo iridato tra i piloti e anche la graduatoria legata ai team. Verstappen vola, così come la Red Bull.

CLASSIFICA PILOTI F1 2023

Max Verstappen (Red Bull) 144 Sergio Perez (Red Bull) 105 Fernando Alonso (Aston Martin) 93 Lewis Hamilton (Mercedes) 69 George Russell (Mercedes) 50 Carlos Sainz (Ferrari) 48 Charles Leclerc (Ferrari) 42 Lance Stroll (Aston Martin) 27 Esteban Ocon (Alpine) 21 Pierre Gasly (Alpine) 14 Lando Norris (McLaren) 12 Nico Hulkenberg (Haas) 6 Oscar Piastri (McLaren) 5 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 2 Kevin Magnussen (Haas) 2 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 Alexander Albon (Williams) 1 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2023