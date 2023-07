Wimbledon, day 4: prosegue il melting pot di primi e secondi turni, ancora tanta Italia in campo

Dopo tre giorni di rinvii e sospensioni sul circuito di Wimbledon sorge il sole del quarto giorno, quello che dovrebbe permettere finalmente a tutti i tennisti di scendere in campo per la prima volta. In uno scenario, infatti, in cui alcuni tennisti, tra cui Novak Djokovic e Jannik Sinner, sono già al terzo turno, ce ne sono ancora quattordici che non hanno disputato neppure un game del proprio primo turno. L’unica tra le partite di questi reduci che verrà completata senza alcun dubbio è quella tra Alexander Zverev e Gijs Brouwer, che aprirà il programma sul Campo 1 e avrà quindi la carta del tetto a proprio vantaggio. Per le altre, la speranza è che il meteo possa essere clemente, e in effetti pare che oggi non sia prevista ulteriore pioggia sull’erba dello Slam britannico.

Sul Campo Centrale, come al solito, non sono previste partite prima delle 14.30, e ad aprire le danze sarà la sfida tra la wild card di casa Liam Broady e Casper Ruud, seguita dall’incontro tra la campionessa in carica Elena Rybakina e Alize Cornet, prima dell’attesissima sfida tra Andy Murray e Stefanos Tsitsipas. Questa è certamente la partita di cartellone nella giornata di oggi, con lo scozzese apparso in condizione strepitosa al primo turno contro Peniston e il greco che, invece, ha faticato moltissimo ad avere la meglio su Dominic Thiem. Sarà un banco di prova importante per entrambi, che potrebbe aprire la strada a Murray verso una impresa sui campi che ama di più al mondo o dare finalmente una scossa alla stagione opaca di Tsitsipas.

Saranno molte le partite da non perdere. Gli italiani torneranno tutti in campo ad eccezione di Jannik Sinner. Il derby tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini proseguirà dall’1-1 del quarto set, con il romano avanti per 2-1. Matteo Arnaldi, invece, riprenderà sotto 2-1 nei set e in svantaggio di un break nel quarto contro Carballes Baena, dopo una pausa che potrebbe portare benefici al tennista sanremese ancora non abituato alle lunghe maratone Slam. In campo anche Marco Cecchinato, in vantaggio di un set contro Nicolas Jarry ma sotto di due break nel secondo. Ancora da cominciare, invece, il match tra Lorenzo Musetti e Jaume Munar, che aprirà il programma del campo quattordici. Tra le donne, invece, resta in gara solo Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà oggi con la spagnola Masarova.

Interessante sarà l’incrocio tra Daniil Medvedev e Adrian Mannarino. Il russo arriva da un esordio più che convincente contro un giocatore, Fery, decisamente alla propria portata. Poche settimane fa, però, fu Mannarino a fermare Medvedev sull’erba di s’Hertogenbosch. Il numero tre al mondo vorrà certamente evitare di uscire troppo presto anche da questo Slam dopo il Roland Garros, ma la partita è apertissima. Stesso scenario anche per la sfida tra Stan Wawrinka e Tomas Etcheverry. Stan ha annichilito Emil Ruusuvuori al primo turno e affronta un giocatore in gran forma ma decisamente meno abituato alla superficie. Il vincitore è atteso da Nole, quindi partita da seguire con attenzione.

Spettacolo in vista anche per il derby russo tra Rublev e Karatsev, per la sfida tutta servizio e spettacolo tra Bublik e Wolf e la prova Lehecka per Francisco Cerundolo. Tra le donne, invece, spicca il duello tra Borbora Krejcikova e Mirra Andreeva, giovanissima e già vincente nel primo turno dopo l’accesso dalle qualificazioni. Attenzione anche a Elina Svitolina, che se la vedrà contro Elise Mertens in una sfida non semplice che potrà dirci molto del livello di tennis che l’ucraina può offrire al circuito in questo momento.