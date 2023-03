Viareggio Cup 2023, si parte il 20 marzo: Bonaventura leggerà il giuramento d’apertura

Tutto pronto per la Viareggio Cup, giunta alla 73^ edizione, che prenderà il via lunedì 20 marzo, un giorno prima della 4^ Viareggio Women’s Cup. Le due competizioni sono state presentate al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago e, per l’occasione, sono state fornite alcune importanti informazioni. La partita inaugurale del torneo si giocherà allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago, nel Comune di Viareggio, sede anche delle finali. Il giocatore chiamato a leggere il giuramento d’apertura sarà invece Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina che ha disputato due volte quest’evento con la maglia dell’Atalanta.

Il 59° premio giornalistico “Bruno Roghi”, andrà a Luigi Garlando, firma della Gazzetta dello Sport, mentre il 39° “Torquato Bresciani” verrà assegnato a Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. Saranno premiati anche l’allenatore Massimiliano Alvini, con il 32° “Gaetano Scirea”, Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc, con il 3° premio “Ondina”, Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con il 17° “Centro Giovani Calciatori”, e l’imprenditore Stefano Nesti con il 4° “Luigi Gianneschi”.