Ciclismo su pista, chiuso il ranking olimpico: 12 carte per l’Italia in vista di Parigi 2024

La spedizione italiana a Parigi 2024 si allarga sempre più. A una settimana di distanza dalla chiusura ufficiale del ranking olimpico, l’UCI ha comunicato i posti riservati alle Nazioni in vista dei prossimi Giochi e per l’Italia arrivano ben dodici carte dal ciclismo su pista. Nel settore maschile gli azzurri hanno conquistato quattro carte olimpiche (più una riserva) per l’inseguimento a squadre, che ci permetteranno di partecipare anche con due atleti alla madison e con uno all’omnium. Sette, invece, sono le carte provenienti dal settore femminile. Oltre alle quattro dell’inseguimento (più una riserva), che anche in questo caso danno accesso a due posti per la madison e ad uno per l’omnium, le azzurre conquistano una carta per il keirin ed una per la sprint.

TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI