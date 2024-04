Curling, Mondiali doppio misto Oestersund 2024: quarta vittoria su cinque per l’Italia, Turchia al tappeto

Arriva la quarta vittoria in cinque partite nel round robin per l’Italia ai Mondiali 2024 di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Nella nona sessione del gruppo A, gli azzurri Stefania Constantini e Francesco De Zanna, dopo aver affrontato il Giappone in mattinata, sono tornati sul ghiaccio scandinavo per un altro successo e tenere vivo il sogno di qualificazione alle fasi finali, e non è stato particolarmente complesso avere la meglio della Turchia. 8-3 al duo formato da Diisat Yildiz e Bilal Omer Cakir, con un solo momento complicato superato anche grazie a un po’ di fortuna, e poi subito perentorio un settimo end eccezionale che consente di chiudere i giochi anzitempo.

La coppia turca è di mano nel primo end e marca un punto, con l’Italia che fa buona guardia e si prende subito il martello nel secondo end, dove a metà c’è una sola pietra azzurra a punto. Ma Constantini è perfetta e regala due punti al duo azzurro, che si porta sul 2-1. Terzo end che indirizza il match: l’Italia ruba la mano alla Turchia e marca peraltro due punti, gli anatolici sbagliano tutto e devono rimontare. Nel quarto end li portiamo a marcare un solo punto, quindi nel quinto parziale sono bravi i nostri avversari a cancellare le chance di doppio punto per l’Italia, che deve accontentarsi di allungare sul 5-2. Sesto end complicatissimo per l’Italia, che sbaglia con De Zanna e apre le porte alla Turchia per marcare fino a tre punti: ci salviamo per fortuna, visto che non riesce la doppia bocciata ai turchi, che non riescono però a marcare nemmeno due punti, visto che una stone che sembrava dentro è invece decretata fuori in seguito a misurazione, per questo motivo è soltanto 5-3. A quel punto, riprendendo il martello, l’Italia fa sul serio e la coppia anatolica sbaglia: Constantini è perfetta nel trovare il tiro vincente da tre punti e sull’8-3 le ostilità si chiudono anzitempo.