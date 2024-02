Massimo Mauro: “Juventus, crederci non costa nulla. Nel dna c’è il ‘non mollare mai'”

“Crederci non costa nulla e la Juventus ha nel proprio dna il non mollare mai”. Lo ha detto Massimo Mauro in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle chance Scudetto dei bianconeri dopo la sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi ha quattro punti di vantaggio e ha anche una partita da recuperare. Ma è ancora presto per mettere la parola fine sul discorso Scudetto: “Siamo a inizio febbraio e mancano ancora tante partite – aggiunge Mauro -. Ma di sicuro in questo momento lo scudetto è in mano all’Inter, che anche nello scontro diretto dell’altra sera ha dimostrato di avere cambi forti almeno quanto i titolari”.