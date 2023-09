Sollevamento pesi, Mondiali Riyad 2023: Mirko Zanni non parteciperà ai 73kg

Mirko Zanni non salirà sulla pedana Mondiale di Riyad. L’azzurro avrebbe dovuto gareggiare nei 73kg. Zanni si portava dietro da tempo un problema al ginocchio e aveva deciso di andare comunque a Riyad per testare la propria condizione. La scelta è stata quella di preservare il percorso di qualificazione olimpica di Zanni, che attualmente occupa il 9° posto nel ranking per Parigi con 335 kg, sollevati all’Europeo di Yerevan.