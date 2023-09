Calciomercato, Verratti vicino all’Al-Arabi: circa 50 milioni nelle casse del Psg

Marco Verratti è pronto ad un nuovo capitolo della sua vita. Dopo 11 lunghi anni a Parigi in cui ha vestito la maglia del Psg, volerà infatti in Qatar diventare un calciatore dell’Al-Arabi. A riportarlo è L’Equipe, che svela come i parigini abbiano trovato un accordo con il club qatariota sulla base di una cifra che si aggira sui 45-50 milioni di euro. Valigie in mano, sempre direzione Qatar, anche per Julian Draxler, a un passo dall’Al-Ahli.