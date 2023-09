MotoGp Gp San Marino 2023, Espargarò: “Sono soddisfatto”. Vinales: “Deluso, ma fiducia in domani”

Le Aprilia anche nella Sprint Race del Gp di San Marino si sono dimostrare in netta crescita con i due piloti, Vinales ed Espargarò che si sono piazzati rispettivamente al sesto e ottavo. Grandi passi in avanti che comunque lasciano ben sperare per la gara di domani in terrà san marinese. Queste le parole dei due piloti.

Espargarò: “Anche se potrebbe sembrare un risultato deludente, in realtà posso considerarmi soddisfatto. Su una pista non favorevole, dopo le difficoltà di ieri, sono riuscito a concludere vicino a Maverick che qui guida molto forte e non troppo lontano dal podio. Anche fisicamente sono stato meglio del previsto, pensavo di svegliarmi dolorante invece posso dire di non aver avuto grossi problemi. Vedremo cosa si riuscirà a fare nella gara lunga, una situazione molto diversa rispetto ad oggi“.

Vinales: “Oggi con la gomma morbida non ho trovato il miglior feeling, la moto muoveva tanto. E’ una cosa che dobbiamo comprendere bene e su cui lavorare. Domani le cose dovrebbero andare diversamente, in configurazione gara con la gomma media abbiamo dimostrato di poter essere molto veloci. La Sprint è stata comunque importante per capire il comportamento della moto e preparare al meglio la gara lunga. Sarà fondamentale essere davanti fin dall’inizio“.