Lorenzo Tarquini regala all’Italia una splendida medaglia di bronzo nella quart’ultima giornata di gare dei Campionati Europei di sollevamento Pesi in corso di svolgimento in Moldavia fino a lunedì 21 aprile alla Chisinau Arena della capitale moldava. All’esordio tra i senior, il giovane abruzzese, già vicecampione europeo juniores nel 2022, ha brillato nella categoria olimpica dei -89 kg, migliorando tutti i suoi record personali per chiudere al terzo posto finale.

Dopo il quinto posto nello strappo con 157 kg, Tarquini ha cambiato marcia nello slancio, sollevando 196 kg alla seconda prova e chiudendo con un totale di 353 kg, sufficiente per salire sul terzo gradino del podio sia nella specialità sia nella classifica generale. La medaglia d’oro è andata al tedesco Raphael Friedrich con 376 kg (171+205), seguito dal moldavo e padrone di casa Marin Robu, argento con 375 kg (173+202).

Le parole dell’azzurro

Molto soddisfatto Tarquini, che a fine gara ha dichiarato entusiasta: “Sapevo che nello slancio potevo fare bene. Vedere queste due medaglie di bronzo al collo è una grande soddisfazione. Sono consapevole di tutti gli ostacoli che ho superato per arrivare a questo appuntamento e non potrei essere più felice“.