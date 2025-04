C’è un giallo che riguarda Valentino Rossi e che è scoppiato dopo la sua presenza in Qatar per l’ultimo GP di MotoGP: è totalmente sparito

Mistero Valentino Rossi. Mentre la MotoGP si gode un weekend di riposo, in attesa di tornare in pista in Spagna tra una settimana, c’è un giallo che coinvolge il nove volte campione del mondo nel motociclismo.

Rossi è stato ospite nel paddock in Qatar, ha potuto seguire da vicino le imprese dei suoi piloti (Di Giannantonio e Morbidelli) e dare un’occhiata anche a quel che combinava il suo vecchio rivale Marc Marquez. Un tuffo nel passato con uno sguardo al futuro per Valentino: patron del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, l’ex campionissimo delle due ruote ha già fatto sapere che quest’anno vuole essere più presente per la sua squadra e ne ha dato dimostrazione in Qatar nella quarta tappa del motomondiale.

Una presenza che però si è presto tinta di giallo, con le immagini che hanno sollevato i dubbi e fatto sorgere più di un interrogativo. A catalizzare l’attenzione è stato, tra le altre cose, l’abbigliamento di Valentino Rossi ed un dettaglio in particolare che ha sorpreso: è completamente sparito!

Valentino Rossi ‘cancella’ Ducati: il motivo

Il riferimento è al logo Ducati sull’abbigliamento indossato da Valentino Rossi nel paddock durante il Gp del Qatar. Logo completamente scomparso, diversamente da ciò che succede per gli altri componenti del team. Tutti i membri della VR46, infatti, indossano tute e felpe dove è presente il marchio dell’azienda di Borgo Panigale, sia davanti che sulle maniche.

Ma perché questa differenza? Il motivo è da ricercare in un accordo tra Valentino Rossi e la Yamaha. L’ex pilota, infatti, ha firmato un contratto con la casa giapponese come Ambasciatore Ufficiale in tutto il mondo. Un contratto che impedisce a Rossi di poter esporre in pubblico loghi di azienda concorrenti della Yamaha, come è appunto la Ducati.

Una particolarità che ha destato curiosità tra i più appassionati, un po’ sorpresi nel non vedere il logo Ducati sull’abbigliamento indossato da Valentino. Un dettaglio che stranisce anche un po’ considerando che il team VR46 da quest’anno è la prima squadra satellite della Ducati, potendo usufruire anche di una moto ufficiale con Di Giannantonio. Il tutto dopo che la VR46 lo scorso anno era stata data anche in orbita Yamaha, prima che arrivasse l’accordo con Borgo Panigale. Un accordo ‘sparito’ però dall’abbigliamento di Valentino.