Oggi, altri tre azzurri hanno trovato la qualificazione: Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Roberto Micheli (Fiamme Oro). E’ invece rimasto escluso dalle semifinali il giovane Alessandro Pavolini (Circolo Delle Muse), al suo debutto in World Cup. Cicinelli ha concluso le qualifiche del Gruppo B con 1534 punti, grazie al miglior tempo nel nuoto – 2:05.23 – è un’ottima prova di scherma, che gli è valsa 257 punti con 20 vittorie. Nel Gruppo C, Malan ha collezionato 1533 punti, il terzo punteggio più alto. Micheli ha poi passato il turno con 1529. Domani, venerdì 9 maggio, i tre azzurri affronteranno il Seeding Round di scherma valido per semifinali e finali. Tognetti, Mercuri e Rinaudo, invece, gareggeranno per ottenere un posto in finale. Mercuri sarà impegnata nella semifinale A, mentre le altre due azzurre saranno in gara nella semifinale B.