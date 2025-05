Gli Internazionali d’Italia proseguono con la terza giornata del tabellone principale. Tocca a Lorenzo Musetti. Il carrarino, dopo la finale nel Masters 1000 di Monte-Carlo e la semifinale nel Masters 1000 di Madrid, cercherà di dare continuità di risultati sulla sua terra battuta contro il finlandese Otto Virtanen. Lo scandinavo è uscito indenne dal primo turno sulla carta insidioso contro Hamad Medjedovic (6-4 6-4) ed è dotato di un servizio piuttosto pesante. Musetti dovrà cercare di entrare nello scambio e far muovere Virtanen, che fatica negli spostamenti laterali e preferisce colpire con i piedi ben piantati a terra e non in movimento. Il match si giocherà sul Campo Centrale dopo Sabalenka-Potapova (ore 11.00) e Alcaraz-Lajovic (non prima delle 13.00). Musetti dovrebbe fare il suo ingresso in campo intorno alle 15.00. Italiani in apertura e in chiusura di programma sulla Grand Stand Arena. Alle 11.00 Francesco Passaro affronterà Grigor Dimitrov. Luciano Darderi in serata giocherà contro il numero 5 del mondo Jack Draper. Esordi per Stefanos Tsitsipas (contro Muller) e per Holger Rune (contro Comesana), entrambi impegnati sulla SuperTennis Arena. Arthur Fils aprirà le danze sul Pietrangeli contro Tallon Griekspoor. Nel pomeriggio c’è Danil Medvedev contro il lucky loser Cameron Norrie.

Il programma

Campo Centrale

ore 11.00 (1) Sabalenka vs Potapova

non prima delle 13.00 (Q) Lajovic vs (3) Alcaraz

a seguire (8) Musetti vs (Q) Virtanen

non prima delle 19.00 (4) Gauff vs (Q) Mboko

non prima delle 20.30 Ugo Carabelli vs (2) Zverev

Grand Stand Arena

ore 11.00 (14) Dimitrov vs (WC) Passaro

non prima delle 13.00 Danilovic vs (8) Zheng

a seguire (Q) Arango vs (7) Andreeva

a seguire (10) Navarro vs Rakhimova

a seguire (5) Draper vs Darderi

SuperTennis Arena

ore 11.00 (Q) Burruchaga vs (23) Khachanov

a seguire (18) Tsitsipas vs Muller

a seguire (21) Alexandrova vs Raducanu

a seguire Comesana vs (9) Rune

Pietrangeli

ore 11.00 (13) Fils vs Griekspoor

a seguire (26) Frech vs Azarenka

a seguire (LL) Norrie vs (10) Medvedev

a seguire (27) Shapovalov vs (Q) Gaubas

a seguire (11) Rybakina vs Lys

Court 14

ore 11.00 Pavlyuchenkova vs (31) Kenin

a seguire (Q) Volynets vs (22) Tauson

a seguire (31) Michelsen vs Djere

a seguire (Q) Kopriva vs Baez

Court 1

ore 11.00 Thompson vs (28) Nakashima

a seguire (24) Popyrin vs (Q) Taberner

a seguire V.Kudermetova vs (Q) Anisimova

a seguire (24) Fernandez vs (Q) Ruzic

a seguire Andreescu vs (20) Vekic

Court 2

ore 11.00 (Q) Sakkari vs (32) Linette

a seguire (30) Noskova vs Kartal

a seguire (21) Humbert vs Moutet

a seguire Kostyuk vs (14) Kasatkina