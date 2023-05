Golf, Tiger Woods non sarà al via del PGA Championship 2023

La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Tiger Woods non sarà in campo nel PGA Championship 2023, secondo Major stagionale in programma settimana prossima sul percorso statunitense dell’Oak Hill Country Club. Il 47enne è infatti alle prese con il recupero da un intervento chirurgico di fusione sottoastragalica resosi necessario dopo una precedente frattura dell’astragalo della caviglia. I problemi di Woods sono legati anche e soprattutto al terribile incidente d’auto del febbraio 2021, quando la leggenda del golf rischiò la vita e l’amputazione delle gambe.

Dopo essere tornato al Masters 2022 superando il taglio, Woods ha confermato di poter giocare solo pochi eventi selezionati durante la stagione. Adesso però al Masters 2023 è arrivato il ritiro durante il terzo giro, mentre lo scorso anno poi erano arrivati un taglio mancato all’Open Championship e una mancata partecipazione agli US Open. Adesso resta da capire se gli altri due Major stagionali vedranno Woods al via. A luglio l’Open Championship sarà di scena al Royal Liverpool, dove nel 2006 Woods vinse la sua terza Claret Jug poche settimane dopo la morte del padre Earl.