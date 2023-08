Pentathlon moderno, Mondiali Bath 2023: Micheli, Sotero e Frezza volano in semifinale

Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) hanno conquistato il pass per le semifinali ai Mondiali di Pentathlon Moderno in corso di svolgimento a Bath, in Inghilterra. Delle quattro azzurre al via oggi, dunque, soltanto Francesca Tognetti (Carabinieri) è stata eliminata. Nel gruppo A, Alice Sotero ha dominato chiudendo davanti a tutte con 1005 punti, settima invece Alessandra Frezza con 1099 punti. Nel gruppo C Elena Micheli si è piazzata al secondo posto con 1133 punti, fuori Francesca Tognetti, quattordicesima nel gruppo B con 1092 punti.

Domani tocca ai maschi nelle qualificazioni. In gara gli azzurri Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Gianluca Micozzi (Esercito). Nel pomeriggio, invece, si svolgerà anche il Ranking Round di scherma femminile con, per l’appunto, Sotero, Frezza e Micheli.