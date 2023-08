Molde-Galatasaray oggi in tv: canale, orario e streaming andata playoff Champions League 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, mercoledì 23 agosto, Molde e Galatasaray prenderanno parte all’andata dei playoff di Champions League 2023/2024. Il Molde ha avuto bisogno dei supplementari per battere il KÍ Klaksvík 2-0, mentre i turchi hanno eliminato il Ljubljana. Adesso Mauro Icardi non vuole fermarsi e vuole giocare la competizione più ambita. Quale sarà il risultato finale di questo match di andata? Scopriamolo in tv. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Prime Video. Sportface.it vi offrirà invece una cronaca e gli approfondimenti al termine della partita. Si parte all’Aker Stadion di Molde.