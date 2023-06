Tiro con l’arco, Giochi Europei Cracovia 2023: Andreoli, Boari e Rebagliati agli ottavi

L’Italia del tiro con l’arco sorride ai Giochi Europei 2023 di Cracovia poiché, dopo Mauro Nespoli ed Alessandro Paoli nella competizione maschile, anche Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Lucilla Boari raggiungono gli ottavi di finale nelle gare individuali femminili e andranno a caccia dei pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lucilla Boari sconfigge per 6-4 l’olandese Gaby Schloesser dopo un match lungo e molto combattuto, nel quale l’azzurra riesce ad avere la meglio grazie alle vittorie del primo e del quarto parziale e al pareggio nell’ultimo. Adesso sulla strada del bronzo di Tokyo 2020 ci sarà la ceca Marie Horackova, numero cinque del tabellone dopo l’ottima qualifica.

Ottima prestazione da parte di Tatiana Andreoli, che rimonta la georgiana Tisko Putkaradze dal 2-4, fino ad imporsi per 6-4 grazie alle ultime sei frecce. Agli ottavi affronterà la polacca Magdalena Smialkowska, capace di battere al secondo turno la numero 4 del tabellone Alexandra Mirca. Con Chiara Rebagliati si completa l’en plein italiano di atlete che raggiungono gli ottavi di finale: l’azzurra batte con un netto 6-2 la finlandese Ida-Lotta Lassil e ora se la vedrà contro la polacca Natalia Lesniak. Nella giornata di domani, mercoledì 28 giugno, saranno in pedana le donne del ricurvo e del compound dagli ottavi fino alle finali individuali in programma dalle 14,40 alle 16.