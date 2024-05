Pentathlon, Coppa del Mondo femminile: Rinaudo in semifinale a Sofia

Nel primo giorno della quarta tappa di World Cup di pentathlon moderno a Sofia, l’azzurra Alice Rinaudo ha ottenuto la qualifica in semifinale. Nelle prove di scherma, nuoto e laser run del gruppo C, l’atleta delle Fiamme Oro ha terminato settima con 1069 punti, mentre è in testa la finlandese Laura Salminen. Eliminate invece le altre due azzurre, la campionessa italiana junior Valentina Martinescu e la vicecampionessa Teresa Gioia, entrambe al debutto in World Cup. La semifinale femminile è in programma venerdì 10 maggio, mentre domani Alice Rinaudo affronterà il Ranking Round di scherma, valido per semifinali e finale. Domani saranno in gara anche i quattro atleti iscritti alla gara maschile: Federico Alessandro, Daniele Colasanti e i fratelli Giorgio e Roberto Micheli.