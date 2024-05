Eurovision 2024, quando canta Angelina Mango? La data e l’orario dell’esibizione

La data, l’orario e tutte le informazioni per seguire Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024 in diretta da Malmö, in Svezia. La vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo porta ora in Europa il suo brano ‘La Noia’ e punta a un piazzamento di prestigio. Come da tradizione, l’Italia non dovrà lottare in semifinale, ma essendo una delle ‘Big Five’ ha già garantito l’accesso alla finalissima di sabato 11 maggio. Sarà quindi quella la serata in cui Angelina Mango entrerà in gara.

Un’esibizione della cantante, però, sarà trasmessa anche nel corso della seconda semifinale in programma giovedì 9 maggio. Nella serata – tramessa in diretta su Rai 2 – che partirà dalla ore 21:00, la sua esibizione sarà dopo la tredicesima cantante in gara, quindi non prima tra le 22:30 e le 23:00. Per quanto riguarda, invece, la finale dell’11 maggio, ancora non è nota la scaletta.