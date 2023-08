Calendario Mondiali pentathlon moderno Bath 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Mondiali di pentathlon moderno 2023, in programma da lunedì 21 a lunedì 28 agosto a Bath, in Gran Bretagna: ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. Grande attesa per la rassegna iridata allo Sport Training Village dell’Università di Bath, che oltre ai titoli assegna anche alcuni pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Presenti 12 azzurri, fra cui Elena Micheli, campionessa del mondo in carica e vincitrice della finale di World Cup 2023, oltre ai campioni europei Alice Sotero e Giorgio Malan. L’evento non godrà di copertura televisiva, ma semifinali e finali delle gare individuali e la staffetta mista verranno trasmesse in diretta streaming su UIPM TV e su Olympic Channel. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati aggiornati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, quali sono le carte olimpiche in palio ed il programma dettagliato con date e orari italiani dei Mondiali di Bath 2023.

LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO – In questi Mondiali staccheranno il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 i primi tre classificati per genere delle gare individuali non già qualificati. Da sottolineare che si tratta di carte nominali, cioè assegnate direttamente agli atleti che le conquistano e non alla Nazione, e che ogni Paese può ottenere un massimo di due quote per genere. L’Italia ha già conquistato tre carte olimpiche nominali con Elena Micheli, Alice Sotero e Giorgio Malan.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

PENTATHLON MODERNO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Calendario Mondiali pentathlon moderno Bath 2023

(in grassetto le gare che assegnano le medaglie)

LUNEDI’ 21 AGOSTO

Ranking Round Staffetta femminile e Staffetta maschile

MARTEDI’ 22 AGOSTO

Staffetta femminile e Staffetta maschile (equitazione, scherma, nuoto, laser run)

MERCOLEDI’ 23 AGOSTO

Qualificazione Femminile (scherma, nuoto, laser run)

GIOVEDI’ 24 AGOSTO

Qualificazione Maschile (scherma, nuoto, laser run), Ranking Round Scherma femminile

VENERDI’ 25 AGOSTO

Semifinale Femminile (scherma, nuoto, laser run), Ranking Round Scherma maschile

SABATO 26 AGOSTO

Semifinale Maschile (scherma, nuoto, laser run)

DOMENICA 27 AGOSTO

Finale femminile e Finale maschile (equitazione, scherma, nuoto, laser run)

LUNEDI’ 28 AGOSTO

Staffetta Mista