Lazio, Rovella: “Sono in un top club, sento la fiducia di Sarri”

“Sarri mi ha telefonato prima di venire alla Lazio, dicendomi che voleva farmi fare il regista. Mi affiderò a lui al 100%: è un maestro, spero di lavorare con lui più tempo possibile. Sento la sua fiducia”. Queste le parole di Rovella in conferenza stampa a Formello . “Ho fatto un passo in avanti nella mia carriera, sono in un top club”. Il classe 2001 si è soffermato sulla sua condizione fisica: “Mi sono infortunato appena iniziata la tournée, sono stato fermo 15-20 giorni, ho saltato tutto il ritiro. Sto rincorrendo la forma, resto in campo anche finiti gli allenamenti”. L’ex giocatore della Juventus ha chiuso parlando del derby di Roma: “E’ il più bello che c’è in Italia. Penso sia abbastanza simile al derby di Genova, ma qui è moltiplicato per due. Non vedo l’ora di giocarlo”.