La Juventus torna terza, Azpitarte provoca l’Inter con il nuovo distacco dal quarto posto: “-5”

La Juventus torna provvisoriamente terza in classifica, in attesa del nuovo processo da parte della Corte d’Appello Figc così come deciso dal Collegio di Garanzia dello Sport, e Vicente Azpitarte, il giornalista spagnolo e biografo di Modric, noto per le posizioni fortemente in opposizione nei confronti dell’Inter, fa ironia su Twitter scrivendo un post con un semplice “-5”, che si riferisce al nuovo distacco dei nerazzurri dal quarto posto, l’ultimo utile per qualificarsi in Champions tramite il campionato.

-5 pts 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Vicente Azpitarte (@Azpitarte) April 20, 2023