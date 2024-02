Tabellone pallanuoto maschile Mondiali Doha 2024: tutti gli accoppiamenti

Il tabellone completo della pallanuoto maschile ai Mondiali di Doha 2024, in programma tra venerdì 2 e domenica 18 febbraio. Terminata la fase a gironi, la rassegna iridata prosegue con la seconda fase che deciderà gli accoppiamenti per i quarti di finale e per i successivi piazzamenti dal primo al sedicesimo posto. Il Settebello di Alessandro Campagna è giunto secondo nel girone D e dovrà passare necessariamente dagli ottavi di finale per cercare il pass olimpico. Di seguito, tutti gli accoppiamenti della fase finale della pallanuoto maschile ai Mondiali di Doha 2024.

Tabellone pallanuoto maschile Mondiali Doha 2024

OTTAVI DI FINALE

Croazia-Cina (gara 27)

Australia-Francia (gara 28)

Montenegro-Romania (gara 29)

Usa-ITALIA (gara 30)

QUARTI DI FINALE

Spagna-Vincente gara 29 (gara 35)

Grecia-Vincente gara 30 (gara 36)

Serbia-Vincente gara 27 (gara 37)

Ungheria-Vincente gara 28 (gara 38)

SEMIFINALI

Vincente gara 35-Vincente gara 36 (gara 43)

Vincente gara 37-Vincente gara 38 (gara 44)

FINALE PER IL BRONZO

Perdente gara 43-Perdente gara 44

FINALE PER L’ORO

Vincente gara 43-Vincente gara 44

Tabellone piazzamenti

SEMIFINALI 13°-16° POSTO

Sudafrica-Brasile (gara 25)

Giappone-Kazakistan (gara 26)

FINALE 15°-16° POSTO

Perdente gara 25-Perdente gara 26

FINALE 13°-14° POSTO

Vincente gara 25-Vincente gara 26

SEMIFINALI 9°-12° POSTO

Perdente gara 27-Perdente gara 29 (gara 33)

Perdente gara 28-Perdente gara 30 (gara 34)

FINALE 11°-12° POSTO

Perdente gara 33-Perdente gara 34

FINALE 9°-10° POSTO

Vincente gara 33-Vincente gara 34

SEMIFINALI 5°-8° POSTO

Perdente gara 35-Perdente gara 36 (gara 41)

Perdente gara 37-Perdente gara 38 (gara 42)

FINALE 7°-8° POSTO

Perdente gara 41-Perdente gara 42

FINALE 5°-6° POSTO

Vincente gara 41-Vincente gara 42