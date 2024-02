Coppa d’Asia 2024, Qatar in semifinale contro l’Iran: Uzbekistan battuto ai rigori

di Mattia Zucchiatti 26

Il Qatar batte l’Uzbekistan ai rigori dopo l’1-1 nei minuti regolamentari e si qualifica per la semifinale di Coppa d’Asia, dove dovrà vedersela contro l’Iran. Al 27′ è la nazionale organizzatrice dell’ultimo Mondiale a passare in vantaggio. Al Haydos sfonda sulla destra e serve un cross forte in area, deviato quel poco che basta per ingannare il portiere Yusupov, che non trattiene e anzi devia nella sua porta. L’autogol scuote l’Uzbekistan, orfano di Shomurodov, costretto a saltare il torneo per infortunio. Il pareggio arriva al 58′. Khamrobekov si impadronisce di una palla vagante al limite dell’area e incrocia col sinistro, superando Barsham, anche lui apparso tutt’altro che impeccabile. La partita non si sblocca più. Si va ai calci di rigore. Per il Qatar sbagliano Almoez e Ali, mentre l’Uzbekistan paga gli errori di Ashurmatov, Abdurahmatov e Masharipov. Il Qatar vola in semifinale.