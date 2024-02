PSG, Luis Enrique: “Real Sociedad grande squadra, Mbappé più gioca e meglio è”

Il tecnico del Psg Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida degli ottavi di Champions League contro la Real Sociedad: “Da noi tutti sono convinti di poter essere titolari, penso che siano pochissimi i giocatori che non credono di poter giocare. Questo è il mio obiettivo, che tutti siano convinti di poter aiutare la squadra. Da un lato è un handicap dover scegliere, ma per me è una dinamica positiva“. Poi su Mbappé: “Quando hai in squadra un giocatore del suo calibro, l’unica cosa che devi capire è che più gioca e meglio è per la squadra. Avrebbe potuto giocare quattro giorni fa, ma il rischio non ne valeva la pena“.

Luis Enrique ha poi concluso: “Le percentuali piacciono molto, il problema è che non esistono. Siamo in un processo di apprendimento e ci sentiamo pronti. Ligue 1 e Champions sono competizioni diverse, dovremo essere migliori dell’avversario in due partite. Non dimentichiamo che la Real Sociedad è una delle squadre che ha subito meno gol, è un avversario che non concede. Sono una delle migliori squadre della competizione per me, hanno un livello altissimo. Non importa se siamo favoriti, bisognerà dimostrarlo“.