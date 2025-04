Un Setterosa ringiovanito rispetto ai Giochi di Parigi 2024 si prepara ad affrontare il primo impegno della stagione, la fase finale di World Cup. La formazione guidata da Carlo Silipo vola in Cina, atterrando martedì pomeriggio a Chengdu in modo da avere alcuni giorni per smaltire il ‘jet leg’. La prima partita è prevista per venerdì 18 alle 09:15 italiane, con il secondo dei quarti di finale con la Grecia. In caso di successo, il Setterosa incontrerebbe la vincente tra Olanda e Giappone, in un match in prorgramma per sabato 19 aprile.

LE PAROLE DEL CT CARLO SILIPO

“Ci apprestiamo a disputare la super final cercando di fare una buona prestazione e ricevere risposte e suggerimenti per proseguire il progetto di crescita avviato quest’anno“, commenta il ct. “Non abbiamo avuto molto tempo per preparare l’impegno, che rappresenta il primo appuntamento della nuova stagione, quindi dovremo concentrarci sulle cose più semplici possibili. Già il quarto di finale contro la Grecia saprà dirci tanto sulla nostra condizione; andremo ad affrontare una squadra che fa della tattica il suo punto di forza, ben preparata e che aveva fatto molto bene anche a gennaio nel turno precedente ad Alessandropoli battendo Ungheria e Australia. Sono fiducioso e ritango che questa squadra abbia le motivazioni giuste per poter disputare una buona finale di coppa del mondo”, conclude.

SETTEROSA – LE CONVOCATE PER LA SUPERFINAL

Il ct Carlo Silipo ha convocato Veronica Gant, Francesca Colletta, Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Olimpia Sesena, Chiara Ranalli e Agnese Cocchiere (SIS Roma). Presenti poi Dafne Bettini, Aurora Condorelli e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Paola Di Maria (Rapallo Pallanuoto). Non mancano all’appello Beatrice Cassarà, Carlotta Meggiato e Alessia Millo (Plebiscito Padova), Sofia Giustini (Sabadell). Nello staff, insieme al commissario tecnico, ci saranno gli assistenti Mino Di Cecca e Marco Manzetti, il team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, il fisioterapista Michela Beni, il medico Chiara Lodoli e il video analista Mirko Spaziani.

IL PROGRAMMA

Quarti di finale – venerdì 18 aprile

13.30 locali (07:30 italiane) Olanda-Giappone

15.15 locali (09:15 italiane) Grecia-Italia

18.30 locali (12:30 italiane) Spagna-Cina

20.15 locali (14:15 italiane) Australia-Ungheria

Semifinali – sabato 19 aprile

14:00 locali (08:00) posizioni 5/8

15:45 locali (09:45) posizioni 5/8

18:30 locali (12:30) posizioni 1/4

20:15 locali (14:15) posizioni 1/4

Finali – domenica 20 aprile

10:00 locali (04:00) 7/8 posto

11:45 locali (05:45) 5/6 posto

14:30 locali (08:30) 3/4 posto

16:15 locali (10:15) 1/2 posto