Le pagelle di Napoli-Empoli, con i voti ai protagonisti del posticipo della 32^ giornata di Serie A. Un 3-0 che non racconta tutto di una partita che ha visto un Empoli molto coraggioso nel primo tempo con un atteggiamento quasi spregiudicato. Tanta corsa e anche qualche occasione da gol per i toscani, smorzati però dall’1-0 di McTominay al 18′. Lavoro eccellente di Lukaku a centrocampo e lo scozzese ha una prateria per avanzare e battere un imperfetto Vasquez. Poi la partita è senza storia nel secondo tempo: Lukaku trova il gol e anche il secondo assist per la doppietta di McTominay. Entrambi, poi, sfiorano nuovamente il gol. Insomma, il Napoli vince e rimane a -3 dall’Inter. Di seguito, quindi, le pagelle di Napoli-Empoli.

Pagelle Napoli-Empoli 3-0

NAPOLI

Meret, 6: praticamente inoperoso, salvo in un’occasione dà sicurezza nell’area piccola e si fa trovare pronto nel tentativo di Esposito.

Mazzocchi, 5.5: non è Di Lorenzo e si vede, si impegno molto ma non tiene quasi mai Pezzella. (75′ Spinazzola sv)

Rrahmani, 6: qualche sbavatura in uscita, ma tutto sommato serata tranquilla anche per lui.

Juan Jesus, 5.5: dà un generale senso di insicurezza in diverse situazioni, Gyasi è un cliente scomodo. (72′ Marin 6: entra per l’infortunio di Jesus a risultato acquisito)

Oliveira, 6.5: come tutto il Napoli fatica a carburare, ma poi, come suo solito, si inserisce spesso e volentieri ed è bravo a servire l’assist a Lukaku per il 2-0.

Gilmour, 6: partita senza particolare guizzi. Prova a scuotersi con un tiro dal limite ma manda alto. (82′ Billing sv)

Lobotka, 5.5: non una serata brillante, fa poco filtro nel primo tempo e non riesce a coordinare le ripartenze azzurre. Poi la partita diventa facile anche per lui.

McTominay, 8: prova da leader, insieme a Lukaku si carica la squadra sulle spalle. Puntuale in tutti gli inserimenti quando il belga svuota l’area. Sfiora anche la tripletta venendo fermato dal palo.

Politano, 6.5: anche nei momenti complicati è tra quelli che prova a dare la scossa. Non ha picchi elevati di prestazione, ma è costante e sempre utile. (82′ Ngonge sv)

Lukaku, 8.5: lavora una sacco di palloni e tutti con qualità. Lotta a centrocampo e in area con un impegno encomiabile e con qualità. Sfiora anche la doppietta. (82′ Raspadori sv)

Neres, 6.5: il raddoppio sistematico della catena di destra dell’Empoli gli lascia poco spazio. Ha anche il demerito di sbagliare un gol sulla carta per lui facile nel primo tempo. Si vede di più nel secondo sfiorando anche un assist per Lukaku.

EMPOLI

Vasquez, 5.5: non ha colpe sul secondo e sul terzo gol, ma sul primo è quantomeno rivedibile. Ha comunque buoni riflessi in diverse occasioni, quindi la prova non è completamente insufficiente.

Goglichidze, 5.5: sulla destra fa il suo, tiene bene Neres fino a quando regge il raddoppio. Poi soffre.

Marianucci, 6: contro questo Lukaku c’è poco da fare e sicuramente in alcune situazioni paga l’inesperienza, ma il suo intervento su Lukaku al 15′ è quello che permette all’Empoli di rimanere in partita almeno fino all’intervallo.

Viti, 5: il più in difficoltà della retroguardia ospite. In particolare, la sua uscita troppo avventata su Oliveira contribuisce suo malgrado in gran parte al raddoppio partenopeo. (72′ Ebuehi 6: spezzone onesto, per quello che può valere)

Gyasi, 6.5: il faro dell’Empoli. Di testa le prende tutte: le sponde sono sempre precise e pericolose, le sue incornate un po’ meno. Ma prova da leader da confermare contro avversari più alla portata.

Grassi, 6: è l’uomo che deve dare ordine al centrocampo empolese. Prova tutto sommato non negativa, sfiora anche il gol nel recupero.

Henderson, 6: dal suo piede partono alcune occasioni importanti. Sia da angolo che con un tiro fuori non di molto nel secondo tempo. (82′ Kovalenko sv)

Pezzella, 6.5: riesce sempre ad arrivare sul fondo e a mettere palloni spesso interessanti. Tra i migliori dei suoi.

Fazzini, 6: al rientro, gioca una partita tutto sommato positiva, con tanta volontà anche se è poco pericoloso. (60′ Colombo 5: apporto quasi nullo, il 3-0 poco dopo il suo ingresso non lo aiuta di certo)

Cacace, 5.5: ancora una volta reinventato sulla trequarti. Si è visto di meglio. (82′ Sambia sv)

Esposito, 5.5: non è una sufficienza piena, il bel tiro al volo nel primo tempo non basta. In generale, il suo apporto non si sente molto.