A Milano, presso l’Armani Nobu, si è tenuto il Media Day della FISI che segna la chiusura della stagione. Presente Federica Brignone, autrice di un’ottima stagione e vittima di terribile incidente nel finale. L’azzurra ora si prepara a iniziare il percorso di riabilitazione in vista del ritorno sugli sci: “Sto bene per quello che mi è successo – ha dichiarato -, non pretendo di non avere dolore, ma pensavo peggio. Ho iniziato a fare qualche esercizio, inizierò la fisioterapia a Torino, il mio focus è su quello. Ho avuto davvero tantissimi amici sinceramente non ho ancora avuto modo di annoiarmi“. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 rimangono in secondo piano per il momento: “Dovrò purtroppo lavorare per step, il mio pensiero è guarire per stare meglio possibile. C’è quel pensiero lì, ma in questo momento sono focalizzata su altro“. L’obiettivo dunque è “tornare a camminare”.

“Sono molto positiva e tranquilla”

“Non ho mai visto il video della mia caduta e non so se riuscirò a riguardarlo“, ammette Brignone, che ora è concentrata sul voltare pagina e andare avanti nel migliore dei modi: “Non posso tornare indietro, è andata così, non c’era niente di sbagliato, ho fatto tutte le gare della mia vita così. Sono molto positiva e tranquilla, è ovvio che avrei preferito allenarmi, festeggiare la mia stagione, è l’unica cosa che mi scoccia, ma non posso tornare indietro, bisogna anche accettarlo. Sono sicura che tornerò a fare una vita piena di sport, è un’altra sfida della mia carriera che mi insegnerà qualcosa di nuovo“.

Le parole di Sofia Goggia

“Ci siamo sentite subito quel giorno in cui si è fatta male, io semplicemente poi l’ho anche ribadito in un messaggio che mi piacerebbe poterci essere vista purtroppo l’esperienza che ho accumulato negli anni, però sicuramente con il suo staff avrà fatto le scelte migliori per un percorso riabilitativo che sarà sicuramente al top. A mio parere il suo infortunio è molto grave però se riuscisse a guarire bene e a mettere anche gli sci a dicembre ha tutto il tempo per preparare al top le Olimpiadi“.

“Ultimo quadriennio per me?”

“La sto vivendo serenamente perché era da tempo che non arrivavo sana a un fine stagione, per me è quasi una novità. Io e il mio team faremo tutto il possibile per programmare al meglio la prossima stagione e bisogna farlo con serenità senza l’assillo dell’evento in Italia“, spiega con lucidità Goggia, che torna sul tema olimpico. “Se è l’ultimo quadriennio per me? Dopo le Olimpiadi andrò ancora avanti, sicuramente ancora un anno poi vedremo. Anche perché questa stagione ha dimostrato che più esperti si è e più si colgono le occasioni al momento giusto“.