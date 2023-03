Pallanuoto, World Cup maschile 2023: quarta vittoria consecutiva per il Settebello, Francia battuta 11-8

Quarta vittoria consecutiva per l’Italia nella prima fase della World Cup maschile 2023 di pallanuoto a Zagabria. Il Settebello di Sandro Campagna, tornato in acqua 24 ore dopo la splendida vittoria in rimonta contro la Croazia, ha sconfitto anche la Francia sul punteggio di 11-8 consolidando il primo posto nella classifica del Gruppo A.

LA PARTITA – Dolce apre il match e Emil Bjorch risponde subito per l’1-1. Damonte riporta avanti gli azzurri sul 2-1 ma la Francia prende il largo con la rete di Crousillat, la doppietta di Vernoux e il rigore di Marzouki per il 2-5 con cui si chiude il primo quarto. Grande reazione degli azzurri nel secondo parziale, con un Di Somma scatenato e autore di quattro gol. Il 26enne apre il secondo quarto, Bruni accorcia sul 4-5 e lo stesso Di Somma pareggia sul 5-5 prima di allungare sul 7-5 e sull’8-6. In gol anche Cannella per il 6-5, mentre la Francia ha accorciato sul 7-6 con Canovas. Solo due gol nel terzo quarto, entrambi del Settebello con Damonte e Di Somma (10-6), e nell’ultimo parziale Renzuto Iodice chiude i conti sull’11-8.