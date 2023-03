Real Madrid, Vinicius: “Sono il giocatore che subisce più falli, ma anche il più ammonito”

L’attaccante del Real Madrid, Vinícius Junior, autore di uno dei gol che ha permesso ai blancos di battere l’Espanyol, ha parlato ai microfoni de LaLiga TV degli obiettivi personali e di squadra: “Questa è una vittoria molto importante, spero di continuare a fare gol. Noi vogliamo lottare fino alla fine per provare a conquistare il titolo, questa squadra non si arrende mai. Ce la metteremo tutta per riprendere il Barcellona. Arbitri? Voglio che facciamo le scelte giuste. E’ strano che io sia il giocatore che subisce più falli, ma che poi è anche quello che viene più ammonito”.