Pallanuoto, World Cup 2023: il Settebello parte con un successo per 13-7 sul Giappone

Parte con un successo la World Cup 2023 dell’Italia, che supera il Giappone 13-7 controllando senza particolari patemi la sfida sin dalle prime fasi. Il Settebello di Sandro Campagna non è apparso perfetto nel corso delle quattro frazioni di gioco, ma c’era da aspettarselo in quella che era la prima uscita internazionale di questo 2023. Arriva un successo come da pronostico e venerdì gli azzurri torneranno in vasca per il secondo impegno, contro la sempre temibile Ungheria.

CALENDARIO WORLD CUP MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV

I CONVOCATI DELL’ITALIA

IL REGOLAMENTO: FORMULA E COME FUNZIONA

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

LA PARTITA – L’inizio è tutto a tinte tricolori, con Lorenzo Bruni che apre la marcature dopo pochi secondi di gara e Luca Marziali che trova il raddoppio. I nipponici sbagliano un rigore con Inaba e subiscono pochi istanti dopo il gol dello 0-3. Gol della formazione asiatica che arriva comunque sul finire del primo quarto con la prima delle tre reti messe a segno da Araki. Nel secondo parziale arrivano due belle reti da parte di Vincenzo Dolce dalla distanza, di cui una con un pregevole pallonetto e trova anche il suo secondo gol Bruni. Si va all’intervallo sul 7-2.

Con la partita in controllo, il secondo tempo del nostro Settebello risultato essere piuttosto impreciso. Nel terzo quarto, dopo essere saliti sul 10-3, grazie ancora a Di Somma, Marziali e Bruno, i nipponici trovano un uno-due nel giro di pochi secondi che fa infuriare non poco Campagna in panchina. Giacomo Cannella con un tiro dalla distanza trova poi l’11-5 con cui si chiude la frazione. Anche negli ultimi otto minuti tanti errori, con entrambe le squadre non trovano il gol per metà dell’ultimo quarto di gioco. Poi le reti di Suzuki, Marziali e Gratta su rigore allo scadere fissano il punteggio sul 13-7 finale.