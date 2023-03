Juventus-Friburgo, Streich: “Bianconeri favoriti, ma vogliamo fare un buon risultato”

Il tecnico del Friburgo, Christian Streich, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League 2022/2023 contro la Juventus: “I bianconeri sono favoriti e ci si aspetta che vadano avanti, ma nel calcio non c’è nulla di certo. Noi siamo qui a Torino per fare un buon risultato ed esprimere il nostro calcio. Serviranno coraggio e qualità nei passaggi, insieme a un’attitudine offensiva. Sarà una bella serata per noi, perciò ho voluto che ci fossero anche i giovani“.

“Allegri? Lo ringrazio dei complimenti e della stima, per me è motivo di felicità confrontarmi con allenatori importanti. Essere arrivati a questo livello è incredibile – ha aggiunto Streich – La Juventus vorrà riscattarsi dopo la sconfitta contro la Roma. Il loro obiettivo è vincere l’Europa League, perciò tenteranno di batterci. Noi proveremo a dargli del filo da torcere“.

Ha parlato anche della Superlega l’allenatore tedesco: “A mio avviso i top club dovrebbero migliorare nella gestione delle finanze. La prima cosa è mettersi in regola, abbinando solidità economica a prestazioni positive“. Infine, sull’annullamento di alcuni biglietti per i tifosi tedeschi: “C’è grande delusione per il caos biglietti. Amiamo l’Italia e il calcio italiano, perciò è un peccato che in tanti non siano potuti venire. Per me Torino non è una citta straniera, essendo distante da Friburgo quanto Colonia: sono triste per la decisione“.