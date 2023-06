Pallanuoto, SuperFinal World Cup 2023: Setterosa surclassato dalla Spagna, Italia fuori ai quarti

Il Setterosa viene surclassato dalla Spagna e così l’Italia viene eliminata ai quarti di finale della SuperFinal World Cup femminile 2023 di pallanuoto. Archiviate le prime due fasi del torneo, nella prima delle partite tra le otto contendenti rimaste al Long Beach City College di Long Beach, negli Stati Uniti, arriva il pesante ko delle azzurre del ct Silipo, che cedono di schianto alle iberiche col punteggio di 12-5 e dicono addio alla possibilità di giocarsi le proprie carte fino alla fine.

La Spagna passa subito in vantaggio e le ragazze di Silipo vengono colpite da Ruiz Barril. Sarà una costante, perché in contrattacco la calottina numero 7 segna ancora, poi però Sofia Giustini e Marletta in superiorità numerica riportano il Setterosa sulla parità a quota due prima della fine del primo periodo. Torna avanti la Spagna, sempre con Ruiz Barril, stavolta da sei metri, quindi Forza Ariza segna il gol che vale il nuovo duplice vantaggio delle iberiche. Forca Ariza segna ancora, stavolta di rigore, ma l’immortale Bianconi accorcia ancora per noi e Domitilla Picozzi ci riporta a meno uno, prima del gol di Espar Llaquet che perfora Banchelli per il 4-6 che ci proietta all’intervallo più lungo. Il terzo quarto si apre con la mazzata per il setterosa, perché ancora Ruiz Barril, stavolta in superiorità numerica, ci punisce, poi Bea Ortiz fa 4-8 e di fatto si capisce che per le azzurre è finita. Giustini sfrutta bene la superiorità azzurra e arriva il 5-8 che ci ridà flebili speranze subito spente da due gol di Leiton Arrones poco prima dell’ultimo quarto al quale si arriva sul 5-10. Il +6 a inizio ultimo periodo porta la firma di Prats Rodriguez, che poi fa anche in tempo a venire espulsa in modo definitivo nel finale. Amaro l’approccio psicologico nei minuti conclusivi per quanto riguarda le azzurre, Garcia Godoy ci colpisce in un’azione scolastica in parità numerica ed è 5-12 a pochi secondi dalla fine.