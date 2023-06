Inter, Gazzetta: Onana verso il Manchester United

André Onana promesso sposo del Manchester United. Questo è quanto sostiene la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Secondo il quotidiano rosa i Red Devils fanno sul serio per il portiere dell’Inter, individuato come il futuro tra i pali della squadra di Ten Hag. Già da giorni sono in corso contatti tra l’entourage dell’estremo difensore camerunense e la dirigenza della società inglese. C’è da trattare con l’Inter, partendo da una base di 50 milioni di euro più bonus. La prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Onana, che sarà probabilmente in Inghilterra. La Gazzetta fa anche la lista dei possibili successori: da Sommer in uscita dal Bayern Monaco, al georgiano del Valencia Mamardashvili. In Italia non va sottovalutato il profilo di Musso, però in terza fila rispetto ai primi due.