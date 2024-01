Pallanuoto: il Settebello pronto a conquistare il pass olimpico e mondiale agli Europei in Croazia

Scattano giovedì gli Europei 2024 di pallanuoto e comincia per il Settebello di Sandro Campagna un anno olimpico costellato di appuntamenti. In Croazia c’è già in palio un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, oltre agli ultimi tre posti per i gironi dei Mondiali di Doha.

Gli azzurri, che arrivano a questo appuntamento dopo aver vinto la Sardinia Cup e il Quattro Nazioni di Malta (6 vittorie in altrettante partite), giocano la partita d’apertura del torneo continentale con la Georgia.

“La prima partita con la Georgia è, sulla carta, quella più abbordabile – afferma il tecnico -. Nel girone giocheremo con i campioni e i vicecampioni del mondo, anche se l’Ungheria si presenta con una squadra sicuramente non al completo. E’ una squadra da non sottovalutare, composta da giocatori che disputano la Champions con la DinamoTbilisi e altri che giocano all’estero, a cominciare dal centroboa Bitadze, con l’Ortigia. Ha una coppia di centri molto forte, insieme a Pjesivac“.

Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha portato con sé gli stessi 15 giocatori dei Mondiali di Fukuoka. Il ct, per sua stessa ammissione, è stato messo in difficoltà nelle scelte da tutti i ragazzi che hanno preso parte alla fase di preparazione. Questi i convocati: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia e Luca Marziali.