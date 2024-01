De Ketelaere trascina l’Atalanta, Sassuolo battuto 3-1: Gasperini ai quarti sfida il Milan

Nel pomeriggio, il miglior De Ketelaere visto in Italia trascina anche l’Atalanta ai quarti di finale. Due gol e un assist, oltre a una serie di grandi giocate nella vittoria per 3-1 della Dea su un Sassuolo rimaneggiato ma spento, sfiduciato e con pochi segnali di vita rispetto a una crisi nerissima che perdura in campionato. I ragazzi di Gasperini, invece, hanno vita facile al Gewiss Stadium e chiudono la pratica già nel giro di un’ora con la doppietta del belga ex Milan, che dunque fra una settimana affronterà proprio il suo passato rossonero nei quarti di finale a San Siro, mentre il tris arriva con Miranchuk a venti minuti dal termine, e il russo sfiora anche quello che a dicembre del 2024 sarebbe comunque stato il gol più bello dell’anno, ma la traversa gli dice no su un tentativo splendido col tacco. Inutile per i neroverdi il gol di Boloca nel recupero, se non per rendere meno amaro un punteggio che però per quanto visto in campo sta persino stretto all’Atalanta.

Dopo la vittoria col Lecce in campionato, e prima di un’importante spareggio contro la Roma per restare a contatto con la zona Champions, obiettivo raggiunto per gli orobici di Gasperini, che si gode una squadra sempre spumeggiante in casa e soprattutto cooperativa del gol e con tante risorse lì davanti, visto che il trio visto oggi, con Pasalic, De Ketelaere e Miranchuk in un modo o in un altro tutti in grado di partecipare ai gol. Il Sassuolo di Dionisi, la cui panchina è inevitabilmente sempre più traballante, archiviata la sesta eliminazione agli ottavi di Coppa Italia negli ultimi sette disputati deve invece tornare a far punti nelle prossime due-tre partite, o l’incubo della retrocessione potrebbe materializzarsi.