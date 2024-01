Roma, Tiago Pinto: “L’obiettivo è prendere un difensore. Non è però facile”

Tiago Pinto, nel pre gara della partita di Coppa Italia contro la Cremonese, ha parlato ai microfoni di Mediaset spiegando i prossimi obiettivi di mercato dei giallorossi. Il general managere dei portoghese ha sottolineato l’esigenza di Mourinho di avere un altro, minimo, difensore. Trattative, tutte, che non sembrerebbero facili.

Le parole di Tiago Pinto: “Reale l’interesse per Huijsen e Roma in ritardo per la ricerca del difensore? Io penso di parlare correttamente italiano ma forse non lo parlo così bene. Ho sempre detto che vorrei portare un difensore centrale a Roma, poi ho anche detto anche che nella lista della Serie A non ci sono posti se non per i giovani e che ha problemi con i trasferimenti dove il margine è molto piccolino. “Il mio lavoro qui a Roma è sempre stato così, io non mi sono mai lamentato. Lavoro senza problemi e alla fine siamo sempre riusciti a portare a casa delle soluzioni interessanti, anche negli scorsi mercati di gennaio, come Sergio Oliveira, Llorente e altri. In portoghese si dice che ‘fare le cose molto veloci e molto bene è molto difficile e quasi impossibile’ e quindi io lavoro tutti i giorni per cercare di fare il meglio per la Roma in queste condizioni“.