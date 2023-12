Pallanuoto, Sardinia Cup 2023: esordio vincente per il Settebello, Francia battuta 13-6

Esordio vincente per il Settebello alla Sardinia Cup 2023, torneo 4 Nazioni in programma a Cagliari. Gli azzurri battono 13-6 la Francia campione del mondo. Fuori Del Lungo, Di Somma, Damonte, Bruni, Alesiani e Condemi, gli azzurri si appoggiano in attacco al neocapitano Di Fulvio autore di un poker decisivo. Nella partita che ha aperto il programma, successo del Montenegro 8-6 con l’Australia. Tre reti dell’ex Ortigia Vidovic spianano la strada ai balcanici nella seconda parte della gara dopo l’equilibrio iniziale. Domani Italia di nuovo in vasca, alle 20.30, proprio contro l’Australia.