Ciclismo, presentato il percorso della prossima Vuelta 2024: partirà il 17 agosto

Il mondo del ciclismo nella giornata di oggi ha saputo e conosciuto il prossimo percorso che sarà alla base della prossima Vuelta 2024. Il famoso giro di Spagna, classica nel mondo del ciclismo mondiale, partirà il prossimo 17 agosto 2024 con la partenza da Lisbona il 17 agosto 2024 e arrivo a Madrid l’8 settembre, per un totale di 21 tappe che toccheranno due Paesi, ossia Spagna e Portogallo.

Nove gli arrivi in alta quota, compresi gli inediti Yunquera, Cazorla e Puerto de Ancares, e due crono individuali. Si alza al “Marriott Auditorium Hotel” di Madrid il sipario sulla Vuelta numero 79. Per la seconda volta nella storia dopo il 1997, sarà dunque il Portogallo a ospitare la partenza, con la corsa che scatterà subito con una crono fra Lisbona e Cascais prima di trasferirsi in Spagna nel corso della quarta tappa, la prima di montagna. Ma sarà durante la nona frazione, quella con arrivo a Granada, che inizierà la selezione in classifica: ad attendere il gruppo El Purche, salita di prima categoria, prima della doppia ascesa ad Hazallanas. Le montagne saranno poi protagoniste della seconda settimana, in rosso la data del 30 agosto con la 13esima frazione caratterizzata dal Puerto de Ancares: 7,7 km al 9%, pendenze del 15% e gli ultimi 5 chilometri a una media del 12%. E due giorni dopo arriva il Cuitu Negru, con pendenze fino al 23%. L’ultima settimana vivrà il suo clou nelle due tappe conclusive: Portillo de la Sia, Puerto de Los Tornos e Picon Blanco le salite che potrebbero decidere la classifica, prima della crono da 22 km che porterà i corridori a Madrid.