Probabili formazioni Inter-Bologna: ottavi di finale Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Bologna, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. La partita è in programma alle 21:00 di mercoledì 20 dicembre nella cornice di San Siro. I nerazzurri, detentori del titolo, vogliono fare strada precisa fino alla fine della competizione, ma troveranno una delle poche squadre che ha messo in difficoltà la squadra di Inzaghi in questa stagione. Infatti, il Bologna di Thiago Motta a San siro ha fermato l’Inter per 2-2 con un super Zirkzee, destinato a partire dalla panchina nel match di Coppa.

QUI INTER -In difese scelte obbligate per l’Inter con il trio Baston-Acerbi-Bisseck destinato a partire titolare. Darmian a destra con qualche cambio a centrocampo. Frattesi è pronto. Davanti Arnautovic con Lautaro.

QUI BOLOGNA – Dopo la vittoria contro la Roma che è valsa il quarto posto, Thiago Motta vuole stupire anche in Coppa. Spazio a chi ha giocato meno però. Moro rifiata, al suo posto Aebischer. Davanti ci sono tante soluzioni, con van Hooijdonk che si candida per una maglia.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Baston; C. Augusto, Frattesi, Asslani, Barella, Darmian; Arnautovic, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Cuadrado, Sanchez, De Vriji

Squalificati: –

BOLOGNA: (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, 58’Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Ndoye, 87’Fabbian, Saelemaekers; van Hooijdonk.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Orsolini

Squalificati: –