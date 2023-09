Pallanuoto, preliminari Champions League: l’Ortigia batte l’Oradea 14-7 nella seconda giornata

Prima vittoria per l’Ortigia nella seconda giornata del girone preliminare di Champions League di pallanuoto. La squadra allenata da Stefano Piccardo ha battuto i padroni di casa dell’Oradea 14-7. Dopo la sconfitta all’esordio di ieri contro i greci del Vouliagmeni per 12-8 i siracusani vincono in rimonta e si mettono nella condizione di dipendere solo da se stessi nell’ultima giornata dei preliminari, in programma domani mattina alle 8:45 contro il Primorje Rijeka.