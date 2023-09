Coppa Davis 2023, piove sul bagnato per l’Italia: Vavassori si ritira in semifinale al Challenger di Genova

Una settimana piuttosto tumultuosa verso la Coppa Davis in casa Italia rischia di essersi complicata ulteriormente. Andrea Vavassori, che è stato inserito nei giorni scorsi dal capitano Filippo Volandri nella lista dei convocati azzurri in vista della fase a gironi di Bologna al posto di Fabio Fognini, si è infatti ritirato pochi minuti fa durante la semifinale del torneo challenger di Genova.

Il tennista piemontese ha avvertito una fitta al fianco sinistro in seguito a un servizio sul punteggio di 3-4 contro il brasiliano Seyboth Wild e, dopo aver chiesto un medical time-out che non ha sortito effetti positivi, è andato a stringere la mano al suo avversario a rete. Impossibile fare previsioni in questo momento. La speranza è che “Wave” abbia aver avvertito un fastidio di poco conto e deciso quindi di ritirarsi precauzionalmente per non precludere quella che è la sua prima convocazione in Nazionale. E, stando alle prime notizie che arrivano da Genova, la presenza di Vavassori non sembra essere in pericolo. Di certo c’è che la Coppa Davis è distante solo pochissimi giorni e il capitano Volandri si ritrova con un’altra possibile gatta da pelare. Certamente ne sapremo di più nelle prossime ore.