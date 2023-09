Coppa Davis, Vavassori ci sarà. Volandri: “Ha avvertito un lieve fastidio, ritiro precauzionale”

Non sembra essere a rischio la presenza di Andrea Vavassori la prossima settimana in Coppa Davis. Il tennista piemontese, alla sua prima convocazione in Nazionale, si è infatti ritirato quest’oggi in semifinale al challenger di Genova dopo una fitta avvertita nel corso del primo set contro il brasiliano Seyboth Wild. Ma ci pensa il capitano Filippo Volandri a tranquillizare gli animi: “Vavassori ha un lieve fastidio alla parte alta della schiena e – in via precauzionale, vista l’importanza dell’appuntamento in Davis – ha preferito interrompere il match e ritirarsi dalla semifinale del Challenger di Genova”, ha dichiarato l’ex tennista e attuale selezionatore dell’Italdavis, che debutterà nella giornata di mercoledì 13 alle 15 contro il Canada.