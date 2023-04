Pallanuoto, Mondiali di Fukuoka: sorteggiati i gironi della competizione

Nella mattinata di martedì 18 aprile si sono svolti in quel di Atene i sorteggi per il prossimo Campionato del Mondo di Pallanuoto che vedrà le nostre Nazionali partecipare, a Fukuoka, in Giappone, nella speranza di poter giocarsi qualcosa di veramente importante. Per la Nazionale Maschile il girone sarà composto da Cina, Francia e Canada, mentre per la Nazionale Femminile il raggruppamento C sarà composto da Brasile, Grecia e Sudafrica. Questo l’elenco completo dei sorteggi.

Torneo maschile

Girone A : Usa, Australia, Kazakhistan, Grecia

Girone B: Cina, Francia, Canada, Italia

Girone C : Croazia, Ungheria, Brasile, Giappone

Girone D: Sudafrica, Serbia, Montenegro, Spagna

Teste di serie e fasce

Gruppo 1: Spagna, Grecia, Croazia, Italia

Gruppo 2: Serbia, Usa, Canada, Ungheria

Gruppo 3: Brasile, Montenegro, Francia, Australia

Gruppo 4: Sudafrica, Giappone, Cina, Kazakhistan

Torneo femminile

Girone A : Cina, Francia, Usa, Australia

Girone B : Spagna, Israele, Olanda, Kazakhistan

Girone C : Brasile, Grecia, Italia, Sudafrica

Girone D: Canada, Nuova Zelanda, Ungheria, Giappone

Teste di serie e fasce

Gruppo 1: Usa, Ungheria, Olanda, Italia

Gruppo 2: Spagna, Australia, Seconda Canada, Grecia

Gruppo 3: Brasile, Israele, Francia, Nuova Zelanda,

Gruppo 4: Sudafrica, Giappone, Cina, Kazakhistan