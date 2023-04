Fiorentina-Lech Poznan, Italiano oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Fiorentina, dopo la grande cavalcata della scorsa stagione, si prepara ad affrontare una nuova sfida contro il Lech Poznan nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. La compagine toscana, forte dell’affermazione per 4-1 ottenuta nella gara di andata, cercherà di amministrare il vantaggio e magari di incrementarlo, per conquistare l’accesso alla semifinale. Il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 19 aprile alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.