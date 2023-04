Boxe, Gervonta Davis e Ryan Garcia scommettono l’intera borsa (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 14

Qualcuno l’ha già definita una follia, un rischio eccessivo o più semplicemente una mossa da marketing. Di certo, Gervonta Davis e Ryan Garcia sembrano fare sul serio per il loro match dei pesi leggeri in programma nella notte tra sabato e domenica a Las Vegas, tant’è che in una diretta Instagram hanno annunciato di voler scommettere l’intera borsa. Tradotto: nessuna divisione, chi vince prende tutto. I due pugili si sono confrontati in una diretta Instagram con oltre 200.000 ascoltatori. L’accordo è nato rapidamente: “Vuoi scommettere?”, “Sì, facciamolo”, “Tutta la borsa? “Sì”. Spontanea o no, è una mossa che attribuisce ancora più visibilità ad uno dei match più attesi dell’anno. Garcia ha un record di 23-0 con 19 KO nella sua carriera. Davis invece è a 27-0. Entrambi imbattuti, ma destinati ad uno snodo della carriera: chi vince si regala resta ai piani alti della divisione dei pesi leggeri, chi perde esce ridimensionato. E con una borsa in meno.